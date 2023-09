Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230927-2: Autofahrer bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Pulheim (ots)

Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert Spuren

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

In Pulheim-Stommeln ist am Dienstagnachmittag (26. September) ein Autofahrer (60) frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Anschließend schleuderte der 7,5 Tonner gegen einen weiteres Auto. Der 60-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Die Insassen (56, 50, 27) der weiteren beteiligten Fahrzeuge brachten Rettungskräfte mit schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 60-Jährige mit seinem Ford Fiesta auf der Bundesstraße (B) 59 von Rommerskirchen in Richtung Köln gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er von der linken von zwei Fahrspuren in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lastwagen eines 56-Jährigen kollidiert. Im Anschluss sei auch der Lastwagen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Citroen eines 50-Jährigen und seines 27-jährigen Beifahrers zusammengestoßen.

Mitarbeiter der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fordfahrer mit großem Aufwand aus seinem Pkw. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auch den Fahrer (50) des auf dem Dach liegenden Citroens befreiten die Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug. Seinen Beifahrer flogen sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Polizisten leiteten für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme den Verkehr an den Anschlussstellen Bonnstraße und Stommeln ab.

Unterstützung erhielten die Beamten bei der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln begutachtete ein Sachverständiger die Unfallstelle. Nach Abschluss der Reinigung der Fahrbahn und Sicherstellung der Unfallwagen durch Fachfirmen, gaben Polizisten die Fahrbahn gegen 23 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

