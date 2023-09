Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230926-3: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat angetroffen

Hürth (ots)

Polizisten nahmen Tatverdächtigen vorläufig fest

Polizisten haben am Montagmittag (25. September) einen Mann (34) in Hürth vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein und Bargeld sowie Schmuck entwendet zu haben. Polizisten stellten den Mann, nachdem er über eine Leiter aus dem Wohnhaus geklettert war.

Gegen 12.30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass sie einen Mann dabei beobachtet habe, wie er eine Leiter hinaufkletterte und ein Fenster ihrer Nachbarn mit einem Werkzeug öffnete. Im Anschluss sei er in das Wohnhaus geklettert. Mehrere Polizisten begaben sich unmittelbar zu dem Einfamilienhaus in Alstädten-Burbach. Kurz nachdem die Beamten eingetroffen waren, wollte der 34-Jährige die Flucht antreten. Vor dem Wohnhaus rechnete er allerdings nicht mit den alarmierten Polizisten, die ihn stellten und vorläufig festnahmen. Bei ihm fanden sie Bargeld und Schmuck. Beides identifizierten die Beamten später als Diebesgut aus dem Wohnhaus und stellten die Beute sicher. Fast im gesamten Haus waren Schränke und Kommoden nach Beute durchsucht worden. Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen.

Hinweise aus der Bevölkerung, wie in diesem Fall, sind für die Polizei enorm hilfreich. Sollten Sie Personen in Ihrem Wohngebiet oder in Ihrer Nachbarschaft feststellen, die Ihnen verdächtig vorkommen, wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Notruf 110 der Polizei und teilen Sie ihre Feststellungen mit. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell