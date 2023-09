Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230926-1: Polizisten stellen flüchtige Autoknacker - Festnahme

Erftstadt (ots)

Messer und Elektroschocker sichergestellt

Polizisten haben nach einem mutmaßlichen Einbruch in ein Auto in der Nacht zu Dienstag (26. September) in Erftstadt-Blessem zwei flüchtige Tatverdächtige (20, 22) gestellt. Den 22-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest, er wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Ein aufmerksamer Zeuge (64) hatte die beiden Männer auf frischer Tat beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert.

Kurz vor Mitternacht meldete der 64-Jährige, dass er zwei verdächtige Männer auf der Frauenthaler Straße beobachtet habe, die ein Auto aufgebrochen haben sollen. Als die beiden Verdächtigen den Zeugen sahen seien sie geflüchtet. Alarmierte Polizisten stellten die Flüchtenden wenig später an einem Kreisverkehr der Kreisstraße (K) 44. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten in der Kleidung des 22-Jährigen ein Einhandmesser und einen Elektroschocker. Sie stellten die Gegenstände sicher und brachten den bereits per Haftbefehl gesuchten Mann in eine Gewahrsamszelle. Seinen 20-jährigen Komplizen entließen die Beamten nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung. Kriminalbeamte sicherten noch in der Nacht Spuren am betroffenen Fahrzeug. Beide Beschuldigte müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (hw)

