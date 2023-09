POL-REK: 230927-3: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben 2023"

Bergheim (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagmorgen (26. September) in Bergheim ein Pedelec-Fahrer (84) schwer verletzt worden. Rettungskräfte flogen den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Gegen 8.20 Uhr fuhr die Fahrerin (81) eines Ford Focus auf der Lechenicher Straße. Am Kreisverkehr von Lechenicher Straße und Sportparkstraße ...

mehr