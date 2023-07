Polizei Hamburg

POL-HH: 230731-2. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Hamburg (ots)

Zeit: 28.07.2023, 13:13 Uhr - 16:45 Uhr

Ort: Hamburg-Borgfelde, Grevenweg

Hamburg-Hamm, Osterbrook Hamburg-Kleiner Grasbrook, Harburger Chaussee

Drogenfahnder haben am Freitagnachmittag zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und fanden bei Durchsuchungen in drei Wohnungen mehr als 80 Kilogramm Marihuana.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen eilten am Freitagnachmittag in den Grevenweg in Hamburg-Borgfelde, da dort ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. In der aufgebrochenen Wohnung stellten die Beamten dann einen starken Marihuanageruch fest und fanden einen Karton mit abgepackten Drogen. Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) übernahmen daraufhin vorerst die Ermittlungen vor Ort und beantragten über die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Bei der anschließenden Vollstreckung des Beschlusses fanden die Polizisten ca. zehn Kilogramm (kg) Marihuana und eine kleine Menge Amphetamin. Der 34-jährige deutsche Wohnungsmieter konnte bisher nicht angetroffen werden.

Während der Maßnahmen in dieser Wohnung wurden die Fahnder auf zwei 36- und 37-jährige Männer aufmerksam, die sich auffällig verhielten und sich für die durchsuchte Wohnung interessierten. Die Beamten überprüften die beiden Männer und fanden bei dem 37-jährigen Deutschen ein Schlüsselbund für die betreffende Wohnung. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg wurden im Anschluss auch die Wohnungen dieser beiden Männer durch das Drogendezernat (LKA 62) durchsucht.

In der Wohnung des Älteren in Hamburg-Hamm fanden die Beamten ein Kilogramm Marihuana, rund 75 Gramm Kokain und 100 Ecstasy-Tabletten.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-jährigen Deutschen im Stadtteil Kleiner Grasbrook stellten die Fahnder weitere rund 70 kg Marihuana und weitere Beweismittel, unter anderem Equipment für eine Marihuana-Aufzuchtanlage, sicher.

Das Drogendezernat (LKA 62) übernahm die Ermittlungen und führte die beiden Tatverdächtigen dem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl.

Die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell