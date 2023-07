Polizei Hamburg

POL-HH: 230728-2. Zeugenaufruf nach Raubdelikt in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.07.2023, 21:36 Uhr

Tatort: Hamburg-Steilshoop, Gropiusring

Mittwochabend erbeuteten mindestens zwei Täter ein hochwertiges IPhone und flüchteten anschließend mit einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein 45-Jähriger sein IPhone auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten und sich daraufhin am Mittwochabend mit zwei vermeintlichen Kaufinteressenten im Gropiusring getroffen. Einer der beiden Männer nahm das Handy zur Anschau an sich. Der andere sprühte daraufhin dem Verkäufer unvermittelt Reizstoff ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute, stiegen in ein in Tatortnähe wartenden Pkw ein und fuhren in Richtung Fehlinghöhe davon. Der Fahrer konnte bislang nicht beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein Car-Sharing-Fahrzeug gehandelt haben.

Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Männer werden bislang wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- korpulent - 160 bis 170 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

Täter 2:

- schlank - 150 bis 160 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt - kurze lockige schwarze Haare

Das zuständige Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

