Polizei Hamburg

POL-HH: 1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.07.2023, 16:52 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Hermann-Balk-Straße / Polziner Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rahlstedt ist gestern Nachmittag ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Ost (VD 3) befuhr der 37-jährige Fahrer einer Harley-Davidson die Hermann-Balk-Straße in Richtung Greifenberger Straße. In diesem Moment wollte ein 76-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Vito von der Polziner Straße kommend nach links in die Hermann-Balk-Straße einbiegen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es beim Einbiegen des Autofahrers zum Unfall mit dem von rechts kommenden Motorradfahrer. Der Harley-Fahrer kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Mann von seinem Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht nicht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurden ein Sachverständiger sowie eine Drohne der Verkehrsdirektion 2 eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen führen die Spezialisten der Verkehrsdirektion Ost VD 3).

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell