Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtige nach schwerem Raub festgenommen

Neubrandenburg (ots)

Am 30.05.2023, um 21:45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle Neubrandenburg ein Notruf ein, dass soeben ein Raubüberfall in der Neubrandenburger ARAL-Tankstelle, in der Neustrelitzer Straße stattgefunden hat. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte junge Männer den Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle. Sie erbeuteten ca. 1340 Euro Bargeld und eine noch unbestimmte Menge Tabakwaren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnten ein 18-jähriger Syrer, ein 18-jähriger Staatenloser (Geburtsland Syrien) und ein 20-jähriger Syrer als Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen die drei Personen wurde eine Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des schweren Raubes eingeleitet. Ein 23-jähriger deutscher Mitarbeiter der Tankstelle wurde bei dem Überfall leichtverletzt ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

