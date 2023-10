POL-REK: 231002-3: Polizisten stoppen zwei mutmaßliche Ladendiebe

Wesseling (ots) - Auto kollidierte mit Zaun Am Samstagabend (29. September) ist in Wesseling eine Autofahrerin (18) von der Straße abgekommen und in einen Zaun gefahren. Dabei wurde eine Insassin (49) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Laut ersten Erkenntnissen ...

mehr