Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gipssteinplatten auf Schienen gelegt

Uhingen (ots)

Zwei Kinder legten am gestrigen Sonntagabend (24.09.2023) mehrere Gipsplatten auf die Schienen der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm, welche anschließend von einem ICE überfahren wurden. Bisherigen Informationen zufolge legten die beiden 9 und 11 Jahre alten bulgarischen Staatsangehörigen die kleinen Gipsplatten gegen 18:10 Uhr in den Gleisbereich kurz vor dem Bahnhof Uhingen. Ein aus Stuttgart kommender ICE überfuhr die Platten kurze Zeit später, leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und kam hinter den zerstörten Platten zum Stehen. Bei dem Vorfall selbst wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Personen verletzt, an dem Fernzug entstand ein Sachschaden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen konnte der ICE seine Fahrt jedoch fortsetzen. Durch verschiedene Hinweise konnten die alarmierten Einsatzkräfte die beiden Kinder wenig später im Nahbereich feststellen und im Anschluss ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Zudem können Hindernisse wie die beschrieben Platten Züge zum Entgleisen bringen. Durch umherfliegende Bestandteile und Schottersteine gefährden die auflegenden Personen nicht nur andere Reisende, sondern auch sich selbst massiv.

