Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231002-4: Alkoholisierte Autofahrer kontrolliert - Widerstand - Festnahme

Frechen (ots)

Zwei Polizisten leicht verletzt

Polizisten haben am späten Samstagabend (30. September) zwei Männer (29, 36) in Frechen vorläufig festgenommen. Die Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte und der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Da die beiden aus Polen stammenden Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, erhoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung. Die beiden Angreifer attackierten Polizisten und verletzten dabei zwei Beamte leicht.

Gegen 22.30 Uhr riefen aufmerksame Zeugen die Polizei. Drei Männer (29, 33, 36) sollen mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Ford über die Mühlengasse gefahren sein. Als der Zeuge die Verdächtigen angesprochen habe, habe er Alkoholgeruch wahrgenommen, zudem habe ihn der Fahrer angeschrien. Kurz darauf habe er die Fahrerposition mit einem Fahrzeuginsassen getauscht. Die Männer seien mit dem Auto davon gefahren.

Alarmierte Polizisten kontrollierten die Verdächtigen, die mittlerweile zu Fuß auf der Mühlengasse unterwegs waren und ihr Fahrzeug am Straßenrand abgestellt hatten. Bei der Kontrolle führten die Beamten Atemalkoholtests bei den potentiellen Fahrern (29, 36) des Wagens durch, die Ergebnisse von jeweils mehr als 2 Promille anzeigten. Die Uniformierten beabsichtigten die nunmehr Beschuldigten zwecks Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache zu bringen. Die beiden Männer griffen die Beamten unvermittelt unter anderem mit Schlägen und Tritten an. Eine Beamtin drohte den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) an. Da der Aggressive seinen Angriff fortsetzte, setzte die Polizistin gezielt das DEIG gegen den 36-Jährigen Angreifer ein. Durch die direkte Wirkung des DEIG wehrte sie den Angriff des Aggressors unmittelbar ab. Weitere Beamte fixierten den 29-jährigen Beschuldigten.

Durch den Einsatz des DEIG wurde der Beschuldigte (36) lediglich oberflächlich verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um die Leichtverletzten. Die Beamten nahmen beide Männer vorläufig fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Auf Anordnung entnahm ein Arzt Blutproben bei den Beschuldigten. Die Sachbearbeitung des Verkehrskommissariats hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc/he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell