Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231004-3: Auto unter falschem Namen gemietet - Festnahme

Kerpen (ots)

Polizisten entlarven Personalienschwindel nach wenigen Augenblicken

Die Lügen eines Autofahrers (18) führten in der Nacht zu Dienstag (3. Oktober) während einer Polizeikontrolle nicht zu dem von dem Heranwachsenden gewünschten Ergebnis. Schnell war klar, dass der nunmehr Beschuldige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem deckten die Beamten auf, dass der 18-Jährige den Volkswagen unter falschem Namen angemietet hatte. Er muss sich jetzt in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Während ihrer Streifenfahrt bemerkten Polizisten gegen Mitternacht auf einem Parkplatz an der Kerpener Straße die auffälligen Fahrmanöver eines Kleinwagens. Dieser wurde mit unangemessener Geschwindigkeit über die Platzfläche gesteuert. Während der Kontrolle fiel den Polizisten sofort die Nervosität des jungen Fahrers auf. Zudem zitterte der Mann und sprach auffallend unsicher. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und brachten den 18-Jährigen zur Polizeiwache. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten den Personalausweis des Mannes. Mit dem Fund des Dokuments brach das Lügenkonstrukt des Mannes zusammen. Jetzt war klar, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er die Personalien eines Bekannten genutzt, um an den Mietwagen zu gelangen.

Ein Arzt entnahm dem 18-Jährigen eine Blutprobe. Für die Dauer der Sachverhaltsklärung brachten die Beamten den Beschuldigten in eine Gewahrsamszelle. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (he/sc)

