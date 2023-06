POL-WAF: Warendorf. Akku samt Gepäckträger geortet

Warendorf (ots) - Am Samstag, 18.6.2023, 0.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine mögliche Alkoholfahrt auf der B 51 in Ostbevern. Der 43-Jährige aus Ostbevern konnte dem Fahrer den Autoschlüssel abnehmen, als dieser im Kreisverkehr in eine Grünfläche gefahren war und so eine Weiterfahrt verhindern. Dem Münsteraner wurde nach einem deutlich positiven ...

