Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer versteckte sich vor der Polizei

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 18.6.2023, 18.10 Uhr versteckte sich ein Autofahrer vor der Polizei in Beckum. Die Polizisten fuhren Streife und ihnen kam auf der L 794 der 24-Jährige entgegen. Ihnen war bekannt, dass der Beckumer keinen Führerschein hat. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und stellten fest, dass der junge Mann im Bereich der Einmündung L 794/Werse einen Unfall hatte. Dort war der 24-Jährige mit dem Pkw gegen einen Baum und einen Findling gefahren. Der Beckumer war nicht mehr in dem Auto. Die Einsatzkräfte suchten den Tatverdächtigen, den sie in einem Feld entdeckten. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass der 24-Jährigen unter Drogeneinfluss stand.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell