Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231005-1: Polizisten stoppen Tätertrio samt Beute - Festnahme

Hürth (ots)

Kunststoffkisten entwendet

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (5. Oktober) drei Männer (18, 36, 51) in Hürth-Fischenich festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, ein Pocket Bike sowie mehrere Kunststoffkisten im Wert von knapp 500 Euro entwendet zu haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 3.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe bereits zum dritten Mal in dieser Nacht beobachtet, wie die Tatverdächtigen auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße "Zur Bauernsiedlung" gefahren wären. Danach sollen die mutmaßlichen Diebe laut Zeugenaussage diverse Kunststoffkisten sowie ein Pocket Bike in einen Ford Galaxy eingeladen haben. Dann seien die Täter in Richtung Marktweg geflüchtet.

Hinzugerufene Beamte nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf und stoppten den Ford noch in unmittelbarer Tatortnähe. In dem Auto fanden die Polizisten mehrere grüne Kunststoffkisten und das Motorrad. Sie kontrollierten die Insassen und stellten ihre Personalien fest. Dabei kam heraus, dass der 18-jährige Fahrer des Fluchtautos keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war der Ford nicht zugelassen. Die Beamten nahmen die drei Männer vorläufig fest, stellten das Auto sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Beschuldigten müssen sich nun jeweils in Verfahren wegen mehrerer Diebstahlsdelikte sowie der Urkundenfälschung verantworten.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch (4. Oktober) hatten bislang unbekannte Täter Pfandkisten im niedrig vierstelligen Wert vom Gelände desselben landwirtschaftlichen Betriebs entwendet. Bestandteil der Ermittlungen ist nun unter anderem auch, ob die drei Festgenommenen im Zusammenhang mit dieser Tat stehen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen in der Nacht zu Mittwoch nehmen die Kriminalpolizisten telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

