Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Krad

Uslar (ots)

BODENFELDE/WIENSEN, (go), K 449, Sonntag, 13.08.2023, 15:40 Uhr. Ein 40 jähriger Kradfahrer aus Einbeck befuhr mit seinem Krad die K 449 in Richtung aus Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. In Höhe der Unfallstelle stürzte er, aufgrund einer Ölspur, von seinem Krad und kam von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Die örtliche Feuerwehr und die Straßenmeisterei wurden, zwecks Beseitigung, informiert.

