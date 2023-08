POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots) - Am 11. August 2023 wurde einer 63-jährigen Einwohnerin aus Dassel gegen 13:45 Uhr während des Einkaufens in einem Einbecker Warenhaus in der Grimsehlstraße die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendet. Über den genauen Ablauf der Diebstahlshandlung können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 200 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr