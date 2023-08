POL-NOM: Computerbetrug ( kal )

Einbeck (ots) - Ein 40-jähriger polnischer Staatsangehöriger entwendete in einem Einbecker Einzelhandelsgeschäft in einer präparierten Hose Waren im Wert von 1.225 Euro. Durch aufmerksame Mitarbeiter wurde er bei der Tatausführung beobachtet und konnte dann nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung festgenommen werden. Aufgrund des fehlenden Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet und durch den Beschuldigten bezahlt. ...

