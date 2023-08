Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Krädern/Roller

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Bundesstraße 248 (Seesen - Echte)/ Kreisstraße 616 (Rtg. Dögerode). Zeit: Freitag, 11. August 2023, 13:55 Uhr. Im Rahmen eines Krad-Ausfluges befuhren zwei männliche Rollerfahrer im Alter von 62 und 69 Jahren aus Gifhorn hintereinander die Bundesstr. 248 in Richtung Echte. An der Einmündung zur Kreisstr. 616 (Dögerode) kollidieren die beiden Kradfahrer beim Abbiegevorgang aus bisher ungeklärter Ursache. Der 62-Jährige Vordermann zog sich beim Sturzgeschehen erhebliche Verletzungen zu und er wurde mittels einem Rettungswagen dem UNI-Klinikum Göttingen zugeführt. An den beiden Fahrzeugen/Roller entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 2800.-. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen und dauern an.

