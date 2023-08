Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 20-Jähriger kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreisstraße 409, Lagershausen in Richtung Northeim

(cho) Ein 20-jähriger Northeimer befuhr am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, die Kreisstraße von Lagershausen in Richtung Northeim und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, woraufhin er im Straßengraben landete. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ein Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell