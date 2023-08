POL-NOM: Erneut ins ehemalige Max-Planck-Institut eingebrochen

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT WIENSEN, Donnerstag, der 10.08.2023, 19:45 Uhr. Ein 23 jähriger Fahrer eines Ackerschleppers aus einem Uslarer Ortsteil und eine 55 jährige PKW Fahrerin aus Bodenfelde befuhren die K 449 in Richtung Bodenfelde. Beim Überholvorgang der 55 jährigen touchierte sie die Arbeitsmaschine des Ackerschleppers. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1900 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

