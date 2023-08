Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw ( kal )

Einbeck (ots)

In der Zeit vom Freitag, 11. August 2023, 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter /-in einen am Langen Wall, Höhe Haus-Nr. 20, abgestellten Skoda Fabia. Der Pkw war mit der Beifahrerseite zum Gehweg hin geparkt und wurde im Bereich der hinteren rechten Tür / Heckpartie mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell