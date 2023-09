Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Einbruch in Bäckerei/Kriminelle flüchten ohne Beute

Trebur (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (28.09.), gegen 1.15 Uhr, haben Einbrecher eine Bäckerei in einem Einkaufsmarkt in der Diamantstraße heimgesucht. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort suchten sie erfolglos nach Beute in einem Safe und den Kassen. Die Kriminellen flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamtinnen und Beamten in Rüsselsheim zu erreichen.

