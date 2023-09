Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Mehrere Autokennzeichen gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Erbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (23.09.) und Sonntag (24.09.) wurden im Stadtgebiet durch Unbekannte mehrere an geparkten Fahrzeugen angebrachte Autokennzeichen gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Bahnstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße und in der Neuen Lustgartenstraße.

Im Zusammenhang mit einer der Taten konnte ein junger Mann beobachtet werden. Er trug Jeans, ein dunkles T-Shirt und eine Basecap. Zudem führte der Unbekannte einen Rucksack mit sich. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell