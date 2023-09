POL-DA: Michelstadt: Nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr/ Zeugen gesucht.

Höchst i. Odw. (ots) - Am Dienstag (26.09.) zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich in der Schwanenstraße in Höchst ein Unfall zwischen zwei Pkw. Beim Ein- oder Ausparken wurde der linke Außenspiegel eines geparkten roten Volkswagens beschädigt und der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizeistation Höchst ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise und ...

