Heppenheim (ots) - Ein schwarzer Opel Kombi, der auf einem Feldweg an der Landesstraße 3398 abgestellt war, ist am Mittwoch (27.09.), in der Zeit zwischen 9.40 und 10.10 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine Autoscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Tasche mitgehen. Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht ...

