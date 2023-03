Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schwangere ins Gleis gefallen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Montagnachmittag stürzte eine 38-jährige Frau am S-Bahnhof Warschauer Straße vom Bahnsteig ins Gleisbett, als gerade eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr.

Gegen 14 Uhr lief die Frau mit ihrem Begleiter den Bahnsteig entlang, als sie einen plötzlichen Schwindelanfall erlitt und nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung ins Gleis fiel. Der 38-Jährigen gelang es gerade noch rechtzeitig, sich unter einen Bahnsteigvorsprung zu rollen, als eine S-Bahn der Linie S7 in Richtung Ahrensfelde in den Bahnhof einfuhr. Die Treibfahrzeugführerin der S-Bahn bemerkte den Sturz und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Der Zug kam neben der deutschen Staatsangehörigen zum Stehen. Alarmierte Rettungskräfte retteten die offenbar unverletzt gebliebene Schwangere aus dem Gleis und brachten sie zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die unter Schock stehende Triebfahrzeugführerin wurde nach dem Vorfall abgelöst.

Durch die Sperrungen des Bahnbetriebs kam es zu umfangreichen Auswirkungen auf den S- und Regionalbahnverkehr.

Im Rahmen einer Überprüfung des 40-jährigen Begleiters der Schwangeren stellte sich heraus, dass der kasachische Staatsangehörige per Haftbefehl, u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Einsatzkräfte überstellten den 40-Jährigen nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt.

