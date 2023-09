Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In den Samstagmorgenstunden kam es in der Erfurter Innenstadt vor dem Bereich einer Diskothek auf dem Anger zu einer Streitigkeit zwischen einem unbekannten Mann und zwei unbekannten Frauen, welche sich auf den dortigen Bänken aufhielten. In der Folge soll der unbekannte Täter eine der Frauen geschlagen haben, woraufhin sich der Sicherheitsdienst der Diskothek einschaltete. Hierbei wurde ein 28-jähriger Mann ebenfalls durch den Unbekannten geschlagen. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Juri-Gagarin-Ring, nicht jedoch ohne nochmal eine Flasche in Richtung der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und umstehender Gäste zu werfen, welche sich zu diesem Zeitpunkt vor der Diskothek befanden. Glücklicherweise wurde dabei nach jetzigem Kenntnisstand keine Person getroffen. Wenig später konnte der Mann erneut am Juri-Gagarin-Ring Ecke Krämpferstraße nahe eines Hotel-Parkplatzes durch Zeugen festgestellt werden, wie er sich scheinbar an dort geparkten Autos zu schaffen machte. Noch vor weiteren Tathandlungen ergriff dieser jedoch die Flucht. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Mann nicht aufgegriffen werden.

Die Polizei leitete aufgrund der Körperverletzungsdelikte und des versuchten Einbruchs in ein Kraftfahrzeug entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen die zu einem der beiden Sachverhalte sachdienliche Angaben machen können, insbesondere die beiden Frauen, welche sich auf den Bänken am Anger aufgehalten haben. Der Täter wird beschrieben als ca. 180cm groß, schlank, schwarze Haare mit Schüttelfrisur. Er soll eine helle Hose, ein weißes T-Shirt getragen und einen Rucksack dabei gehabt haben. (FW)

