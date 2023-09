Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall in Folge von Alkoholgenuss

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger war mit seinem Fahrrad in der Riethstraße unterwegs als er zu Boden stürzte. Nach dem Eintreffen der Polizei war der Grund für den Sturz schnell gefunden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert fast 3,2 Promille an. Bei dem Unfall zog sich der Betrunkene leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (SE)

