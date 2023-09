LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag ist ein Postauto in Flammen aufgegangen. In der Robert-Schumann-Straße war ein Postbote dabei die Briefkästen zu entleeren. Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts am Fahrzeug kam es zunächst zu einem lauten Knall. Schließlich ging das Auto in Flammen auf. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Postauto sowie die Briefsendungen wurden durch den Brand komplett zerstört. Zudem wurden der Straßenbelag, ein Kaugummiautomat sowie ein ...

