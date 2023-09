Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Sömmerda (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten zwei Männer in Sömmerda einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Anwohner konnte diese beobachten. Er sprach die beiden Männer von seinem Fenster aus an. Daraufhin ergriffen die Einbrecher die Flucht. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den Tätern. Diese wurden kurze Zeit später auf ihren Fahrrädern ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 27 und 30 Jahren. Es wurde darüber hinaus bekannt, dass eines der Fahrräder als gestohlen gemeldet war. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. (SE)

