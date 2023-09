LPI-EF: Eigentümer gesucht

Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda. Zwei Männer hatten gegen 23:10 Uhr aufgrund einer Feier in ihrer Wohnung Lärm verursacht. Mehrere Unbekannte hatten daraufhin die Tür der betreffenden Wohnung eingetreten und die beiden Männer im Alter von 25 und 30 Jahren attackiert. Diese wurden dabei leicht verletzt. Aufgrund der ...

mehr