LPI-EF: Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Erfurt (ots) - Am Dienstag wurde bekannt, dass in der Nähe der Stauffenbergallee in Erfurt zwei Kaugummiautomaten angegriffen wurden. Eine unbekannte Person hat das Glas an beiden Automaten geschmolzen. So gelangte er an die bunten Kugeln und nahm sie alle an sich. Nachdem er sich die Taschen gefüllt hatte flüchtete er unerkannt mit seiner Beute im Wert von 300 Euro. Wann sich die Tat genau ereignete, ist bislang noch unklar. (SE)

