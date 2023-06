Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatte gestohlen, Täter geflüchtet

Nordhausen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter beabsichtigten in der Nacht zu Freitag offensichtlich eine Rüttelplatte in der Erfurter Straße zu stehlen. Sie hatten die Rüttelplatte bereits auf den Gehweg gezogen, als sie von einer Polizeistreife überrascht wurden. Sie flüchteten ohne Platte und konnten, trotz sofortiger Suche, entkommen. Die Feuerwehr rückte aus, da die Täter einen Hydraulikschlauch durchtrennt hatten und Öl aus dem Bagger austrat. Ob die drei Täter zuvor oder nach diesem gescheiterten Diebstahlsversuch eine Rüttelplatte erbeuten konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In derselben Nacht verschwanden zwei Rüttelplatte in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Schaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell