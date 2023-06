LPI-NDH: eBike gestohlen

Bad Frankenhausen (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am frühen Mittwochabend ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 85 zu. Der 40-Jährige aus Dessau-Roßlau war mit seiner Triumpf von Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er stürzte und kam in einem Straßengraben zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer Verletzten ...

