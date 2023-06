Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Männer von Unbekannten attackiert, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Stadtgebiet von Nordhausen eskalierte am frühen Mittwochabend ein Streit, bei dem ein 23-jähriger Nordhäuser verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der junge Mann mit einem Freund und einer Freundin vor einem Einkaufsmarkt in der Töpferstraße auf. Der Freundin soll dann ein hinzukommender Mann hinterhergepfiffen haben, worauf der Begleiter den Pfeiffenden zur Rede stellte. Der drohte daraufhin mit seinen Kumpels wiederzukommen. Diese Drohung setzte er um. Als der 23-Jährige mit seinen Begleitern vom Einkaufen aus dem Laden kam, stand der bislang unbekannte Tatverdächtige tatsächlich mit mehreren jungen Männern vor dem Geschäft und folgte dem Trio in Richtung Weberstraße, Petersberg. Auf Höhe des dortigen Kindergartens soll der Täter plötzlich unvermittelt den 23-Jährigen körperlich attackiert haben, so dass dieser zu Boden fiel. Als ihm sein Freund helfen wollte, attackierten ihn die Unbekannten ebenfalls, bis sie von beiden Männern abließen und in Richtung Petersberg davonliefen. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte die Personengruppe um den Täter herum entkommen. Der unbekannte Haupttäter soll ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Kurdistan getragen haben, unterhalb der Brust war die dazugehörige Flagge abgebildet. Bei der Personengruppe soll es sich, nach Zeugenaussagen, um Ausländer gehandelt haben. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

