LPI-NDH: Motorradfahrer schwer gestürzt

Kleinfurra (ots) - Gegen eine Familie in Kleinfurra wird seit gestern ermittelt. Sie hatten am Abend in einer Feuertonne illegal Müll, wie Kabel und behandeltes Holz, entzündet. Anwohner beschwerten sich über den Gestank. Die Feuerwehr rückte an. Erst als auch die Polizei an den Ort des Geschehens kam, zeigten sich die Betroffenen einsichtig und das Feuer konnte gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

