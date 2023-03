Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Pkw-Aufbrüche in der Innenstadt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (16.03.2023) wurden insgesamt zwei geparkte Pkw in der Bahnhofstraße und der Langen Straße angegangen. Im ersten Fall wurde tagsüber ein Mercedes Benz auf unbekannte Art und Weise geöffnet und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Ein Zeuge grenzte den Tatzeitraum zwischen 7:30 und 18:30 Uhr ein. Der zweite Fall ereignete sich in dem Parkhaus Lange Straße/Woldemarstraße. Dort wurde in der Zeit zwischen 22 und 0 Uhr die Scheibe eines Fiat Panda eingeschlagen und ebenfalls eine Geldbörse entwendet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Informationen geben können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Pkw zurück, um sich vor einem Diebstahl zu schützen!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell