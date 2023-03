Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Lüerdissen. Alkoholisierter Mann fährt Auto gegen Baum und flieht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16.03.2023) kam es auf der Rintelner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein betrunkener Autofahrer mit zwei weiteren Beifahrern gegen einen Baum gefahren ist. Die Polizei entdeckte das verunfallte Fahrzeug kurz nach Mitternacht außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Unfallort, konnte jedoch aufgrund von Zeugenaussagen ausfindig gemacht werden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war und keinen Führerschein besaß. Bei dem Unfall wurde eine 22-jährige Mitfahrerin verletzt. Sowohl das Auto als auch der Baum wurden beschädigt. Der Fahrer versuchte der anstehenden Strafverfolgung durch das Abnehmen der Kennzeichen und der Flucht von der Unfallstelle zu entziehen. Gegen den 32-jährigen Fahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses und Unfallflucht ermittelt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfall muss in der Zeit zwischen 21 und 0 Uhr passiert sein. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

