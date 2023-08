Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heede - Staatsanwaltschaft beschlagt Führerschein und Fahrzeug nach Verdacht des illegalen Straßenrennens

Bad Segeberg (ots)

Beamte des Polizeireviers Elmshorn haben am Dienstag (22.08.2023) einen Führerschein und einen BMW auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, nachdem ein 23-jähriger Elmshorner mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Heede gefahren ist.

Um 22:00 Uhr stellten Einsatzkräfte während einer Streifenfahrt drei Fahrzeuge fest, die ihnen auf der Barmstedter Straße entgegenkamen. Die Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Hierbei handelte es sich um ein Motorrad und zwei hinterherfahrende Personenkraftwagen, die aus Richtung Kieler Straße kommend in Richtung Heede fuhren.

Aufgrund der aufheulenden Motoren und enormen Lautstärke entschieden sich die Beamten zur Kontrolle der mit überhöhter Geschwindigkeit geführten Fahrzeuge und wendeten ihr Einsatzfahrzeug.

Vor dem Ortseingangsschild Heede erreichten die Fahrzeuge, ein schwarzer und ein weißer BMW M3 in einer 60 km/h- Zone Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/ h.

In der Höhe der Hoffnunger Chaussee konnten die Beamten aus der Entfernung den schwarzen BMW am Fahrbahnrand in Höhe der dortigen Bushaltestelle stehen sehen. Nachdem mehrere Fahrzeuge an ihm vorbeifuhren, fuhr auch er los, beschleunigte und überholte trotz Überholverbot in der 60 km/h- Zone. Diesen Vorgang wiederholte der Fahrzeugführer noch ein weiteres Mal und schloss auf den noch immer vorausfahrenden weißen BMW M3 auf.

Um eine Gefährdung für weitere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, schalteten die Beamten das Blaulicht ein. Der Fahrzeugführer des vorausfahrenden schwarzen BMWs bemerkte die Beamten offensichtlich sofort und bremste unverzüglich sein Fahrzeug ab, so dass sich die Beamten mit dem Streifenwagen zwischen den weißen und schwarzen BMW setzen konnten.

Während der daraufhin folgenden Verkehrskontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer, ein 23-jähriger Elmshorner eher unbeeindruckt von den Vorwürfen des Verdachts des verbotenen Fahrzeugrennens und bestritt die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten überschritten zu haben. Das vordere amtliche Kennzeichen befand sich auf dem Beifahrersitz.

Nach Sachvortrag bei dem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Itzehoe, entschied dieser den Führerschein des Elmshorners und dessen BMW zu beschlagnahmen.

Das Polizeirevier Elmshorn hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrzeugführer des weißen BMWs geben kann. Weitere Fahrzeugführer, die geschädigt wurden, mögen sich ebenfalls bei der Polizei melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell