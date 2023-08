Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einschleichdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochvormittag (23.08.2023) ist es in der Segeberger Chaussee in Glashütte zu einem Einschleichdiebstahl gekommen.

Der betagte Rentner befand in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in dem Vorgarten seines Einfamilienhauses und bemerkte nicht, dass sich unbekannte Täter Zutritt über eine offene Terrassentür im rückwärtigen Garten verschafften.

In den Wohnräumen selbst bemerkte der Rentner am Nachmittag dann, dass Unbekannte die Räume betraten und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die in der Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizei gibt nachfolgenden Hinweis:

Einschleichdiebe nutzen die Gelegenheit in unbeobachteten Momenten in Häuser zu gehen. Die Polizei rät dringend dazu, auch beim kurzen Verlassen der Häuser, die Türen abzuschließen und geöffnete Fenster zuzumachen. Gleiches gilt, wenn Sie im Garten oder bei Nachbarn sind und die Türen nicht im Blick haben. Einschleichdiebe handeln schnell und häufig fallen ihre Taten gar nicht auf, da die entwendeten Geldbeträge nicht sonderlich hoch sein müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell