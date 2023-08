Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Aktuell kommt es vermehrt zu Schockanrufen im Norderstedter Stadtgebiet - falsche Polizeibeamte

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.08.2023) ist es im Bereich Norderstedt zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen gekommen.

Bei den uns bekannten Fällen handelte es sich um Anrufer mit unterdrückter Rufnummer. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte des Polizeireviers Norderstedt aus und berichteten von Spendensammlern, die mit einer großen Bargeldsumme aufgegriffen wurden. Im Gesprächsverlauf fragten die falschen Polizeibeamten, ob die Geschädigten über Vermögenswerte im Haus verfügen würden. Zu einem Vermögensschaden ist es in den aktuellen Fällen nicht gekommen, die Geschädigten bemerkten den Betrug und beendeten die Telefonate.

In Deutschland häufen sich die Fälle, in denen vorwiegend ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern werden, die sich als Polizisten oder in Not geratene Angehörige ausgeben.

Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen oder sie als vermeintliche in Not geratene Angehörige unter Druck zu setzen.

Diese Täter - häufig getarnt als Polizeibeamte - möchten, dass Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgegeben werden.

In diesen versuchten Betrugsfällen hat die Kriminalpolizei in Norderstedt die Ermittlungen aufgenommen und rät weiterhin zu höchster Wachsamkeit.

*Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein! *Anrufe von angeblichen Verwandten in Geldnot sollten Sie immer stutzig machen. *Polizisten und Staatsanwälte fragen am Telefon niemals nach Wertgegenständen. *Auch an der Haustür wird sich die Polizei niemals nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. *Notieren Sie sich wenn möglich die Telefonnummer des Anrufers und den Namen! *Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell