Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231006-2: Zwei Polizisten bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

Kreuzung bis etwa 18 Uhr gesperrt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem LKW am Donnerstagnachmittag (5. Oktober) in Pulheim sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzten am Unfallort.

Laut ersten Ermittlungen war der Fahrer eines Lastwagens mit einem Beifahrer gegen 15.30 Uhr auf der Steinstraße in Richtung Venloerstraße unterwegs. Zeitgleich fuhren Polizisten in einem Streifenwagen auf der Rathausstraße in Richtung Geyenerstraße. Laut ersten Erkenntnissen hatten die Beamten das Blaulicht sowie das Martinshorn eingeschaltet. Die beiden Unfallbeteiligten stießen im Kreuzungsbereich der Venloerstraße/Steinstraße zusammen. Dabei zogen sich die Polizisten die leichten Verletzungen zu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Bereich um die Unfallstelle und leiteten den Verkehr ab. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten den beschädigten Streifenwagen ab. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell