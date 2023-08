Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Fahrraddiebe in Gießen und Heuchelheim + Golf in Gießen aufgebrochen + Nach Unfallfluchten auf der B 457 bei Albach und in Holzheim Zeugen gesucht +

Gießen (ots)

Gießen: Fahrrad verschwunden -

Am Mittwochabend schlug ein Fahrraddieb in der Straße "Reichensand" zu. Der Besitzer schloss sein grau-schwarzes Crossbike der Marke "Bulls" gegen 19.00 Uhr an einem Fahrradständer gegenüber dem Karstadt-Parkhaus fest. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Ein Dieb hatte das Schloss geknackt und sich mit dem rund 400 Euro teuren Bike auf und davon gemacht. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: Air Pods aus Golf erbeutet -

Wertsachen aus einem schwarzen Golf rückten zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Die Täter schlugen eine Scheibe des in der Adolph-Kolping-Straße geparkten schwarzen VW ein und suchten nach Beute. Aus dem Handschuhfach ließen sie Air Pods der Marke "Apple" mitgehen. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Montagabend, gegen 18.20 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Fernwald - B 457: Nach Zusammenstoß weitergefahren / Polizei sucht Zeugen -

Nach einer Unfallflucht auf der B 457 zwischen der Anschlussstelle der A5 und der Abfahrt Albach bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am Montagnachmittag, gegen 14.35 Uhr bog die Fahrerin eines schwarzen dreier BMW von Albach aus auf die Bundesstraße 457 in Richtung Gießen ein. Nachdem sie bereits rund 300 Meter auf der Bundesstraße unterwegs war, geriet ein Pkw aus dem Gegenverkehr auf ihren Fahrstreifen und die Fahrzeuge prallten ineinander. Der Unfallfahrer setzte mit seinem Wagen direkt nach dem Aufprall zurück und machte sich in Richtung Lich davon. Angaben zum Kennzeichen kann die BMW-Fahrerin nicht machen. Sie glaubt, dass es sich um einen dunklen bzw. schwarzen Kleinwagen in der Golf- oder Ford Fokus-Klasse gehandelt haben könnte. Der Fahrer war zwischen 50 und 60 Jahre alt und von mitteleuropäischer Abstammung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Montag, gegen 14.35 Uhr auf der Bundesstraße 457 beobachtet? Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem dunklen Pkw mit frischem Frontschaden machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Pohlheim-Holzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht -

Vermutlich beim Vorbeifahren prallte der Fahrer eines weißen Fahrzeugs gegen einen am Fahrbahnrand der Eichstraße geparkten roten Citroen C1. Der Kleinwagen stand am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 36. Durch den Zusammenstoß blieben vorne auf der Fahrerseite des Franzosen Schäden an der Frontschürze und dem Radkasten zurück. Zudem entdeckten die den Unfall aufnehmenden Polizisten weiße Farbe des Unfallwagens an dem roten Citroen. Die Reparatur des Blechschadens wird rund 1.500 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen weißen Wagen mit frischem Unfallschaden nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Heuchelheim: Rad aus Hof geklaut -

Dein dreister Dieb schlug am Dienstagnachmittag in einem Hof eines Einfamilienhauses in der Gießener Straße zu. Zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr ließ der Täter von dort ein unverschlossenes, blaues Damenrad der Marke "Riese und Müller" samt Fahrradkorb mitgehen. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des rund 500 Euro teuren Damenrades nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

