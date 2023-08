Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Mountainbike verschwunden + Autos in der Schlangenzahl und Carl-Franz-Straße aufgebrochen + Dachrinne geklaut + Haus in Staufenberg durchwühlt + In Kfz-Werkstatt in Geilshausen eingestiegen +

Gießen (ots)

--

Gießen: Fahrraddiebstahl -

Mit einem grauen Cube-Fahrrad im Wert von rund 3.200 Euro suchten Diebe in der Lincolnstraße das Weite. Zwischen Freitagabend, gegen 18.00 Uhr und Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr war das Mountainbike "Reaction Hybride Pro" an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossen. Die Täter knackten das Schloss und machten sich mit dem Bike aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Autoaufbrecher treiben ihr Unwesen -

Nach Aufbrüchen von Autos in der Straße "Schlangenzahl" und in der Carl-Franz-Straße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. In der Straße "Schlangenzahl" erwischte es die Besitzer eines grauen VW-Transporters, eines ebenfalls grauen Opel Mokka sowie eines weißen Dacia "Spring". In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Diebe Scheiben der Fahrzeuge ein und suchten im Inneren nach Beute. Ihnen fiel unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten in die Hände. Auf Beute aus einem grauen Ford Focus und einem grauen Opel Corsa hatten es die Diebe in der Carl-Franz-Straße abgesehen. Auch hier schlugen sie Scheiben der Autos ein und griffen sich einen Autoschlüssel. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Aufbrüche von einem Täter oder einer Tätergruppe verübt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Aufbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in der "Schlangenzahl" oder in der Carl-Franz-Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Langgöns: Dachrinne abmontiert -

Dreiste Kupfer-Diebe schlugen in den zurückliegenden Tagen am Kleenheimer Hochbehälter zu. Die Täter trennten den Maschendraht am Hochbehälter auf und machten sich anschließend an der Dachrinne zu schaffen. Sie montierten rund 100 Meter der kupfernen Regenrinne ab. Der Wert der Beute liegt bei rund 3.000 Euro. Die Schäden am Zaun belaufen sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen dem 15.08.2023 (Dienstag), gegen 10.00 Uhr und dem gestrigen Dienstag (22.08.2023), gegen 07.00 Uhr, bei der Demontage der rund 100 Meter Dachrinne beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am den Hochbehälter Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Staufenberg: Haus durchwühlt -

Mit Schmuck und Bargeld machten sich Einbrecher im Jasminweg aus dem Staub. Die Diebe suchten das Grundstück des Einfamilienhauses auf, schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, entriegelten diese und stiegen ein. Im Inneren suchten sich nach Wertsachen und ließen nach einer ersten Einschätzung eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld sowie Schmuck mitgehen. Die Ermittler der Gießener Kripo suchen Zeugen, die den Täter am Dienstag, zwischen 07.00 Uhr und 15.25 Uhr im Jasminweg beobachteten. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (0641)7006 - 6555 entgegen.

Rabenau-Geilshausen: In Kfz-Werkstatt eingestiegen -

Im Zeitraum von Montagabend, gegen 20.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem auf Fahrzeugtuning spezialisierten Betrieb in der Grünberger Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten Werkstatt und Büros nach Beute. Sie griffen sich die Kaffeekasse mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Grünberger Straße auffielen, nehmen die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-5666 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell