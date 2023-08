Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unbekannter überfällt 36-Jährige in Gießen - Polizei bittet um Mithilfe und sucht zwei wichtige Ersthelfer -

Gießen (ots)

--

Gießen: Der Angriff auf eine 36-Jährige im Bereich Lahnstraße und Meisenbornweg beschäftigt aktuell die Gießener Polizei. Die Ermittler bitten um Mithilfe und suchen insbesondere nach zwei Männern, die dem Opfer zu Hilfe kamen.

Das Opfer war am Sonntag-Spätnachmittag (20.08.2023) nach Gießen angereist. Die 36-Jährige ging vom Bahnhof aus mit ihrem Koffer in Richtung einer Bushaltestelle in der Lahnstraße. Auf dem Weg dorthin, im Bereich des Treppenaufgangs am Übergang zum Parkhaus, sprach der Täter sie an und bot ihr an, beim Koffertragen zu helfen. Die 36-Jährige willigte ein. Von der Lahnstraße aus ging der Unbekannte mit dem Koffer auf ein Grundstück und forderte das Opfer auf, ihm zu folgen. Dort packte der Mann die Frau, stieß sie zu Boden und hielt sie fest. Anschließend entkleidete er teilweise sich und die Frau. Plötzlich zog er ein Messer, ließ sich das Handy der Frau aushändigen und rannte davon. Durch Schreie der Frau wurden zwei Männer auf den Täter aufmerksam, verfolgten ihn und schafften es, ihm das geraubte Handy wieder abzunehmen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte die Frau zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr überfiel. Sie wandte sich erst mit einem Zeitverzug an die Polizei.

Der Täter sprach arabisch mit seinem Opfer. Die Frau ist sich sicher, dass er aus dem arabischen Raum stammt. Er war etwa 30 Jahre alt, sehr schlank, hatte zusammengewachsene Augenbrauen, grün-braune Augen und dunkelbraune, kurze, lockige Haare. Der Mann trug eine braune, lange Hose, weiße Turnschuhe mit jeweils zwei Streifen auf der Innen- und Außenseite, eine weiße Jacke und eine beigefarbene Bauchtasche.

Die Ermittler der Kripo suchen nach den beiden Männern, die der 36-Jährigen zu Hilfe kamen. Sie sind wichtige Zeugen und können möglicherweise weitere Angaben zu dem Angreifer machen. Die beiden Männer werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Gießener Kriminalpolizei zu melden

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der sexuellen Nötigung und räuberischer Erpressung und sucht nach weiteren Zeugen:

- Wer hat den Überfall zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr im Bereich der Lahnstraße und dem Meisenbornweg beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? - Wem ist der Mann vorher und im Anschluss an die Tat im Bereich der Lahnstraße oder des Bahnhofs aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell