Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aus dem Schlaf gerissen, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde ein Anwohner der Frankenstraße ersten Ermittlungen zufolge Opfer eines schweren Raubes, was nun Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sich zieht. Der Mann befand sich gegen 5:30 Uhr schlafend in seiner Wohnung, als sich seinen Angaben zufolge mehrere Personen gewaltsam Zutritt verschafft haben sollen. Die Eindringlinge sollen den Mann geschlagen haben und dabei seinen Geldbeutel, seine Wertsachen und sein Mobiltelefon gestohlen haben. Kurz darauf gelang es den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, einen 29-Jährigen festzunehmen und zu kontrollieren. Der 29-Jährige, welcher dem Opfer flüchtig bekannt sein soll, steht im Verdacht, mit dem Vorfall in Verbindung zu stehen. Der Überfallene musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt führen weitere Untersuchungen zu den noch unklaren Hintergründen des Vorfalls und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell