Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Etliche Anzeigen

Offenburg (ots)

Das Verhalten eines 38-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte mehrere Anzeigen zur Folge, darunter Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Zuerst soll der Mann kurz nach Mitternacht Flaschen gegen den Rolladen seiner Ex-Partnerin geworfen haben. Kurze Zeit später wurde er von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der "Angelgasse" auf seinem Fahrrad angetroffen. Zu diesem Zeitpunkt war der 38-Jährige gerade dabei, auf seine ehemalige Partnerin zuzufahren, als sie um Hilfe rief und die Beamten den Mann stoppten. Während des darauf folgenden Widerstands zog sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zu, als er unter anderem mit dem Streifenwagen, der seinen Weg blockierte, kollidierte. Nachdem der augenscheinlich alkoholisierte Mann eine Blutprobe abgeben musste, verbrachte er die nächsten Stunden in polizeilichem Gewahrsam und muss nun mit den genannten Strafanzeigen rechnen. /ma

