Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden, Achern - Glückliches Ende: Vermisste Personen erfolgreich aufgefunden

Sasbachwalden, Achern (ots)

Nach intensiven Suchen in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden zwei unabhängig voneinander vermisste Männer aus Sasbachwalden und Achern wieder aufgefunden. Während ein dementer 86-Jähriger, aus einem Wohnheim abgängig, gegen 3 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung mit leichten Verletzungen in der Straße Büchelbach in Sasbachwalden aufgefunden und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Achern gebracht werden konnte, nahm die Fahndung nach einem 71-jährigen abgängigen Patienten in Achern gegen 1 Uhr ein überraschend schnelles Ende. Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann sich möglicherweise noch oder wieder immer im Klinikgebäude aufhalten könnte, sollte dieses überprüft werden. Gerade als die Beamten den Aufzug zur Station betraten, gesellte sich zufällig der Gesuchte dazu. Er wurde anschließend zurück zur Station gebracht und konnte dort in die Obhut der Pflegekräfte übergeben werden. /ja

