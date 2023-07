Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden A5 - Verkehrsunfall durch Aquaplaning -Nachtragsmeldung-

Baden-Baden A5 (ots)

Nach dem folgenschweren Unfall in der Nacht auf Sonntag im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd haben die Ermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen den möglichen Verlauf des Folgeunfalls rekonstruiert. Insgesamt waren vier Autos an dem Folgeunfall beteiligt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 41 Jahre alte Fahrer eines Hyundai dem zuvor infolge Aquaplanings verunfallten Tesla ausweichen. Der Hyundai-Lenker wechselte hierzu von der mittleren auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem schwarzen Audi eines 29-Jährigen. Anschließend prallte der schwarze Audi gegen einen vorausfahrenden roten Audi, in deren Folge die beiden Audi ins Schleudern gerieten und der schwarze Audi gegen einen Nissan prallte, dessen Fahrer seinerseits zuvor angehalten hatte, um dem auf dem Wasserfilm verunfallten Tesla-Fahrer zu helfen. Während der 28-Jährige Tesla-Fahrer ohne Blessuren davonkam, wurden der Lenker des Hyundai und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer des schwarzen Audi sowie eine Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus nach Karlsruhe gebracht. Von den fünf Insassen des roten Audi wurde eine 64 Jahre alte Frau tödlich, zwei weitere schwer verletzt, wobei eine 51-Jährige derzeit noch in akuter Lebensgefahr schwebt. Eine 20-Jährige Mitfahrerin im roten Audi trug leichte Verletzungen davon, während ein 5 Jahre altes Kind entgegen den ersten Erkenntnissen unversehrt blieb. Die Insassen des Nissan hatten zum Unfallzeitpunkt ihr Fahrzeug verlassen und blieben ebenso unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war bis zur Beendigung der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten bis gegen 10:45 Uhr gesperrt und der fließende Verkehr wurde bis dahin ausgeleitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und des Technischen Hilfswerks unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt.

/wo

Pressemitteilung vom 30.07.2023, 8:45 Uhr

POL-OG: Baden-Baden A5 - Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Baden-Baden Eine Gewitterzelle mit Starkregen hat am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr für einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der A5 in Höhe der Ausfahrt Rastatt-Süd (Fahrtrichtung Karlsruhe) gesorgt. Ein Tesla-Fahrer kam auf dem Wasserfilm in Schleudern und blieb nach der Kollision mit der Mittelgleitwand auf dem rechten Fahrstreifen unfallbeschädigt stehen. Noch bevor die Unfallstelle durch die Polizei abgesichert werden konnte, sind mehrere weitere Fahrzeug im Zuge von Ausweichmanövern zusammengestoßen. Eine 64-jährige Mitfahrerin in einem der Fahrzeuge wurde durch das Geschehen so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Sechs weitere Menschen im Alter zwischen 5 und 51 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegenden Kliniken zwischen Baden-Baden und Karlsruhe stationär aufgenommen werden. Der genaue Unfallablauf sowie die Beteiligung der verletzten und weiteren Personen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Zur Rekonstruktion der Ereignisse wurde durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Unfallgutachter beauftragt, der gemeinsam mit den Experten der Verkehrspolizei Baden-Baden noch in der Nacht die Arbeit aufnahm. Die Autobahn A5 bleibt aufgrund Trümmerbeseitigung und Unfallermittlungen noch bis in den Sonntagmorgen voll gesperrt. Eine seriöse Schadensschätzung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

/ADR

